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Сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Международная панорама
11 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Отмечается, что главой делегации выступит начальник Генерального штаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции примет участие в переговорах в Астане 14-15 сентября. Об этом ТАСС сообщил по телефону представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди.

"Да, делегация оппозиции примет участие во встречах в четверг и пятницу, - сказал он. - Главой делегации выступит начальник Генерального штаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри".

В переговорах в Астане по Сирии принимают участие страны - гаранты прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран), делегации правительства и вооруженной сирийской оппозиции, а также ООН, Иордания и США в качестве наблюдателей. Посол САР в РФ Рияд Хаддад ранее подтвердил ТАСС участие во встрече в Астане делегации сирийского правительства.

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