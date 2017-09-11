Сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции примет участие в переговорах в Астане 14-15 сентября. Об этом ТАСС сообщил по телефону представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди.

"Да, делегация оппозиции примет участие во встречах в четверг и пятницу, - сказал он. - Главой делегации выступит начальник Генерального штаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри".

В переговорах в Астане по Сирии принимают участие страны - гаранты прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран), делегации правительства и вооруженной сирийской оппозиции, а также ООН, Иордания и США в качестве наблюдателей. Посол САР в РФ Рияд Хаддад ранее подтвердил ТАСС участие во встрече в Астане делегации сирийского правительства.