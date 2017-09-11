США исключили из проекта резолюции по КНДР эмбарго на поставки нефти

Это был не овердрафт: что происходит с картами СбербанкаЭкономика и бизнес 11 сентября, 19:24
Исследование: "Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубовСпорт 11 сентября, 19:22
СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты существенно переработали свой проект резолюции по КНДР, исключив из него запрет на поставки в Северную Корею нефти и продуктов ее переработки, а также адресные санкции против лидера страны Ким Чен Ына. Как следует из текста документа, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, теперь США предлагают ввести эмбарго на продажу стране газовых конденсатов и ввести ограничения на экспорт в нее углеводородов.
В случае принятия резолюции с 1 октября по 31 декабря 2017 года страны смогут продать КНДР не более 500 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки, а в течение всего 2018 и каждого последующего года - до 2 млн баррелей. Государства, осуществляющие подобные поставки, должны будут каждые 30 дней отчитываться перед специальным комитетом Совбеза о совершенных сделках, подтверждая, что в них не участвуют "лица и организации, связанные с ядерной или ракетной программами КНДР".
В документе не называются конкретные ограничения по экспорту сырой нефти. Вместо этого в нем указывается, что страны "не будут поставлять, продавать или передавать КНДР" в течение каждого последующего 12-месячного периода "объем сырой нефти, превышающий количество, которое государства - члены поставили, продали или передали в течение 12 месяцев до принятия этой резолюции". Согласно проекту резолюции, эти ограничения не будут распространяться на одобренные комитетом СБ поставки, которые носят гуманитарный характер и не связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.
В тексте по-прежнему прописан запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, однако исчезли более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих. Кроме того, проект резолюции более не предусматривает введение санкций против северокорейского лидера Ким Чен Ына, правительства страны и всей Трудовой партии Кореи (ТПК). Вместо этого в черный список предлагается включить некоторые структуры ТПК, в том числе ее Центральный военный комитет, а министра народных вооруженных сил страны Пак Ён Сика.
Серьезные изменения претерпела вступительная часть документа. В ней отмечается, что обострение ситуации на Корейском полуострове "может иметь опасные, крупномасштабные последствия для региональной безопасности". В этой связи в тексте выражается приверженность СБ ООН "суверенитету, территориальной целостности и политической независимости всех государств", а также решимость добиваться "мирного и дипломатического решения" ситуации вокруг КНДР.
Как ожидается, проект резолюции будет вынесен на голосование в ближайшие часы. Готовность поддержать документ уже выразили делегации Великобритании и Швеции. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские эксперты продолжают изучать текст, предложенный США.