США исключили из проекта резолюции по КНДР эмбарго на поставки нефти

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты существенно переработали свой проект резолюции по КНДР, исключив из него запрет на поставки в Северную Корею нефти и продуктов ее переработки, а также адресные санкции против лидера страны Ким Чен Ына. Как следует из текста документа, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, теперь США предлагают ввести эмбарго на продажу стране газовых конденсатов и ввести ограничения на экспорт в нее углеводородов.

В случае принятия резолюции с 1 октября по 31 декабря 2017 года страны смогут продать КНДР не более 500 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки, а в течение всего 2018 и каждого последующего года - до 2 млн баррелей. Государства, осуществляющие подобные поставки, должны будут каждые 30 дней отчитываться перед специальным комитетом Совбеза о совершенных сделках, подтверждая, что в них не участвуют "лица и организации, связанные с ядерной или ракетной программами КНДР".

В документе не называются конкретные ограничения по экспорту сырой нефти. Вместо этого в нем указывается, что страны "не будут поставлять, продавать или передавать КНДР" в течение каждого последующего 12-месячного периода "объем сырой нефти, превышающий количество, которое государства - члены поставили, продали или передали в течение 12 месяцев до принятия этой резолюции". Согласно проекту резолюции, эти ограничения не будут распространяться на одобренные комитетом СБ поставки, которые носят гуманитарный характер и не связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

В тексте по-прежнему прописан запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, однако исчезли более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих. Кроме того, проект резолюции более не предусматривает введение санкций против северокорейского лидера Ким Чен Ына, правительства страны и всей Трудовой партии Кореи (ТПК). Вместо этого в черный список предлагается включить некоторые структуры ТПК, в том числе ее Центральный военный комитет, а министра народных вооруженных сил страны Пак Ён Сика.

Серьезные изменения претерпела вступительная часть документа. В ней отмечается, что обострение ситуации на Корейском полуострове "может иметь опасные, крупномасштабные последствия для региональной безопасности". В этой связи в тексте выражается приверженность СБ ООН "суверенитету, территориальной целостности и политической независимости всех государств", а также решимость добиваться "мирного и дипломатического решения" ситуации вокруг КНДР.

Как ожидается, проект резолюции будет вынесен на голосование в ближайшие часы. Готовность поддержать документ уже выразили делегации Великобритании и Швеции. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские эксперты продолжают изучать текст, предложенный США.