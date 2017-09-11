Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: мир изменился после терактов 11 сентября 2001 года

Международная панорама
11 сентября, 18:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, сентября. /ТАСС

Президент США назвал это нападение "самой жестокой атакой на страну после бомбардировки Перл-Харбора"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Все мировое сообщество изменилось после серии терактов в США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая у стен Пентагона на траурном мероприятии.

Смотрите также

Теракты 9/11 в США: факты о трагедии

"Весь мир изменился, когда на Америку было совершено нападение. Это была самая жестокая атака на нашу страну после (бомбардировки - прим. ТАСС) Перл-Харбора, - отметил глава государства. - В тот день не только весь мир изменился, но изменились все мы. Мы столкнулись с глубинами зла".

"Нас объединила новая цель, - указал Трамп, говоря о борьбе с терроризмом. - Мы почитаем память жертв (терактов 11 сентября 2001 года - прим. ТАСС), заявляя о своей решимости делать все необходимое, чтобы наши люди были в безопасности". Он также подчеркнул, что с сентября 2001 года в борьбе с терроризмом "погибли 7 тыс. военнослужащих США".

Обращаясь к семьям пострадавших и погибших в результате нападений, хозяин Белого дома подчеркнул, что "вся страна скорбит вместе" с ними. "Террористы, которые напали на нас, думали, что они смогут вызвать страх и ослабить наш дух, но Америка не может быть запугана. Те, кто попробует (запугать США - прим. ТАСС), скоро присоединятся к длинному списку поверженных врагов, которые посмели испытать нас, - сказал президент. - Мы гарантируем, что наши враги не смогут укрыться ни в одной точке земного шара".

По словам Трампа, Америку "нельзя покорить и сломить". "Мы победим любого врага, преодолеем любое препятствие на нашем пути. Наши ценности выстоят, - заключил глава государства. - Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы сплачиваемся и становимся сильнее".

Траурная церемония

Церемония возложения венков состоялась и у памятника на месте крушения самолета рядом с Пентагоном. В ней приняли участие министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд. "Американцы не сделаны из сахарной ваты, мы не морские водоросли, плывущие по течению, наши враги нас не запугают, - подчеркнул шеф Пентагона. - Мы никогда не просили этой борьбы, мы стойко стремимся довести ее до конца".

"Вместо того, чтобы отступать, трагедия 11 сентября сделала нас непоколебимыми, - считает Данфорд. - Свобода многих никогда не должна подвергаться опасности из-за ненависти к нескольким".

В распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что "терроризм никогда не победит Соединенные Штаты". "Мы по-прежнему намерены остановить экстремистов, которые планируют и проводят атаки на невинных", - отметил шеф американской дипломатии.

16 лет назад 19 боевиков из террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году
2
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
3
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
4
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
5
Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама