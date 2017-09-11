Трамп просит Верховный суд снять ограничения на исполнение своего иммиграционного указа

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация США просит Верховный суд страны снять ограничения, которые ввел суд в городе Гонолулу (штат Гавайи), на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в понедельник документе, направленном минюстом США.

"Министерство юстиции просит Верховный суд позволить властям не снимать запрет на въезд большинства беженцах, которые подпадают под иммиграционный указ президента", - говорится в документе.

Речь идет о деле, которое касалось критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Согласно временному постановлению Верховного суда, упомянутые лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США, или что они поддерживают деловые связи с этой страной.

В соответствии с трактовкой администрации США, к числу близких родственников относятся родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. В данный круг не входят бабушки и дедушки, внуки и внучки. Власти Гавайев с этим не согласились, посчитав, что наличие родственников из второй группы тоже должно позволять получить американскую визу. При этом вашингтонская администрация не стала просить об отмене данного пункта.

Апелляционный суд девятого округа США в Сиэтле (штат Вашингтон) 8 сентября оставил в силе ограничения, которые ввел суд в городе Гонолулу.

Постановление Верховного суда

В июне Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз гражданам шести мусульманских государств. Инстанция постановила, что запрет на въезд распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

Ранее президент обратился к Верховному суду с просьбой изучить иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не ранее октября.

Федеральные суды прежде уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По документу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле, а после внесения изменений (из списка был исключен Ирак) указ блокировал федеральный суд в Гонолулу.