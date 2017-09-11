Глава МИД ФРГ заявил, что не согласен с позицией Меркель по расходам на оборону

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что странам - членам ЕС следует эффективнее использовать средства на оборону, а не удваивать военные расходы до 2% ВВП, как того требует НАТО. Об этом он заявил в понедельник, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

"Основной спор с канцлером [Ангелой Меркель] у нас сейчас касается вопроса, сколько должна Германия тратить на оборону. Здесь у нас совершенно разные мнения", - сказал Габриэль.

По его мнению, повышать расходы на оборону до 2% ВВП "не имеет смысла", когда эффективность от потраченных средств составляет лишь примерно 15%. "Удвоить эффективность было бы разумнее", - добавил Габриэль.

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступают против повышения расходов на оборону до 2% ВВП. Ранее в понедельник кандидат в канцлеры от СДПГ Мартин Шульц заверил, что в случае избрания главой правительства не допустит "спирали наращивания вооружений". "Мы за мирное решение конфликтов, за ограничение, а не наращивание вооружений, как того хочет Ангела Меркель", - подчеркнул он.