Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ заявил, что не согласен с позицией Меркель по расходам на оборону

Международная панорама
11 сентября, 21:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, сентября. /ТАСС

По мнению Зигмара Габриэля, повышать расходы на оборону до 2% ВВП "не имеет смысла", когда эффективность от потраченных средств составляет лишь примерно 15%

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что странам - членам ЕС следует эффективнее использовать средства на оборону, а не удваивать военные расходы до 2% ВВП, как того требует НАТО. Об этом он заявил в понедельник, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

"Основной спор с канцлером [Ангелой Меркель] у нас сейчас касается вопроса, сколько должна Германия тратить на оборону. Здесь у нас совершенно разные мнения", - сказал Габриэль.

По его мнению, повышать расходы на оборону до 2% ВВП "не имеет смысла", когда эффективность от потраченных средств составляет лишь примерно 15%. "Удвоить эффективность было бы разумнее", - добавил Габриэль.

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступают против повышения расходов на оборону до 2% ВВП. Ранее в понедельник кандидат в канцлеры от СДПГ Мартин Шульц заверил, что в случае избрания главой правительства не допустит "спирали наращивания вооружений". "Мы за мирное решение конфликтов, за ограничение, а не наращивание вооружений, как того хочет Ангела Меркель", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Габриэль, Зигмар
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года
2
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
3
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
4
"ИжАвто" прогнозирует равный спрос на универсал LADA Vesta SW и его версию
5
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ
6
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
7
WADA и Макларен получили уведомления об исках от велогонщиков сборной РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама