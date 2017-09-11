МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Снятие санкций с России может начаться в момент установления перемирия в Донбассе. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

"Это произойдет в тот момент, когда будет установлено перемирие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "формальное решение: полный мир - полная отмена санкций". "Но это совершенно нереалистичная позиция. Мы шаг за шагом принимали решения о санкция, мы будем их так же постепенно отменять", - добавил министр.

Как рассчитывает Габриэль, к решению о снятии санкций в случае установления режима прекращения огня и отправки миссии ООН в Донбасс присоединится и Вашингтон. "Я думаю, если мы добьемся перемирия, то найдем готовность со стороны США по вопросу отмены первых санкций", - убежден глава германского внешнеполитического ведомства.

Габриэль также высказал мнение, что Европа может быть единственным реальным партнером России в мире.

"Когда я спорю с [президентом России Владимиром] Путиным, я говорю: у вас есть проблемы в экономике. Кто должен в будущем быть вашим партнером? Китай им не будет. Узбекистан, Туркменистан и так далее тоже вряд ли. Единственный реальный партнер - Европа", - сказал он.

Глава МИД ФРГ также заявил, что никакая другая страна так не заинтересована в добрых отношениях с Россией, как Германия. "Мой призыв: нужно прийти к своего рода политике разрядки в отношении России, - отметил он. - Никакая другая страна так сильно не заинтересована в этом, как Германия, экономически и политически".

По его словам, Европа "также заинтересована в партнерских отношениях с РФ".