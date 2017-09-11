МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ

Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентябряНаука 11 сентября, 22:01
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФМеждународная панорама 11 сентября, 21:39
Программа "Менеджмент" СПбГУ вошла в Топ-25 программ профиля в миреОбщество 11 сентября, 21:28
Минфин 13 сентября начнет выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб.Экономика и бизнес 11 сентября, 21:13
Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC МакгрегораСпорт 11 сентября, 20:41
Рябков призвал Вашингтон прекратить разрушать российско-американские отношенияПолитика 11 сентября, 20:39
Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 годаОбщество 11 сентября, 20:27
Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 11 сентября, 20:17
Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победыСпорт 11 сентября, 20:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Снятие санкций с России может начаться в момент установления перемирия в Донбассе. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.
"Это произойдет в тот момент, когда будет установлено перемирие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, "формальное решение: полный мир - полная отмена санкций". "Но это совершенно нереалистичная позиция. Мы шаг за шагом принимали решения о санкция, мы будем их так же постепенно отменять", - добавил министр.
Как рассчитывает Габриэль, к решению о снятии санкций в случае установления режима прекращения огня и отправки миссии ООН в Донбасс присоединится и Вашингтон. "Я думаю, если мы добьемся перемирия, то найдем готовность со стороны США по вопросу отмены первых санкций", - убежден глава германского внешнеполитического ведомства.
Габриэль также высказал мнение, что Европа может быть единственным реальным партнером России в мире.
"Когда я спорю с [президентом России Владимиром] Путиным, я говорю: у вас есть проблемы в экономике. Кто должен в будущем быть вашим партнером? Китай им не будет. Узбекистан, Туркменистан и так далее тоже вряд ли. Единственный реальный партнер - Европа", - сказал он.
Глава МИД ФРГ также заявил, что никакая другая страна так не заинтересована в добрых отношениях с Россией, как Германия. "Мой призыв: нужно прийти к своего рода политике разрядки в отношении России, - отметил он. - Никакая другая страна так сильно не заинтересована в этом, как Германия, экономически и политически".
По его словам, Европа "также заинтересована в партнерских отношениях с РФ".