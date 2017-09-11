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Меркель заверила, что не введет квоты на прием беженцев

Международная панорама
11 сентября, 22:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии подчеркнула, что "дает гарантии" того, что при ней до установления квот дело не дойдет

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БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах и избрания главой правительства ФРГ на очередной срок не введет квоты на прием беженцев.

"Моя позиция по вопросу введения квот известна, - отметила Меркель в понедельник в эфире телеканала ARD. - Я не хочу лимита (на прием беженцев - прим. ТАСС). Я считаю это невозможным на практике". Она подчеркнула, что "дает гарантии" того, что при ней до установления квот дело не дойдет.

Введения квот на прием беженцев до 200 тыс. человек в месяц требует от Меркель Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера, который ранее даже заявил, что не пойдет на участие в правительственной коалиции в случае отказа от лимита. Позже, однако, премьер Баварии несколько смягчил свою позицию.

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