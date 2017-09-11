Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ признался, что охотнее говорит с Путиным, а не с Лавровым

Международная панорама
11 сентября, 22:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, сентября. /ТАСС

Зигмар Габриэль сказал, что глава МИД РФ, который по памяти цитирует резолюции СБ ООН, для него "слишком тертый калач"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что иногда чувствует себя неуверенно рядом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который по памяти цитирует резолюции СБ ООН. Об этом он заявил в понедельник, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

Смотрите также

Глава МИД ФРГ: с Путиным можно без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласия

Глава МИД Германии считает, что Россия вновь поворачивается в сторону Европы

МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ

Глава МИД ФРГ: Берлин хочет открыть новые главы в отношениях с Москвой

"Лавров - очень интересная фигура. Если вы его встретите в четыре часа утра или разбудите, или и то, и другое вместе, по какому-нибудь поводу он вам процитирует резолюцию 2312 от такого-то года, страницу 64, левый столбец, второй абзац... Он его знает наизусть", - сказал Габриэль.

"Во-первых, у меня нет желания это перечитывать. Во-вторых, я не совсем уверен, говорит ли он правду или только что все это выдумал. В-третьих, он слишком тертый калач для меня", - признался немецкий министр.

"Поэтому мне легче с [президентом РФ Владимиром] Путиным, он не знает резолюции", - сказал Габриэль, добавив, что, "конечно, это предположение - шутка".

"Я их обоих очень ценю", - заключил глава МИД ФРГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
2
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
3
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
4
Глава МИД ФРГ признался, что охотнее говорит с Путиным, а не с Лавровым
5
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ
6
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
7
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама