Глава МИД ФРГ признался, что охотнее говорит с Путиным, а не с Лавровым

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что иногда чувствует себя неуверенно рядом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который по памяти цитирует резолюции СБ ООН. Об этом он заявил в понедельник, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

"Лавров - очень интересная фигура. Если вы его встретите в четыре часа утра или разбудите, или и то, и другое вместе, по какому-нибудь поводу он вам процитирует резолюцию 2312 от такого-то года, страницу 64, левый столбец, второй абзац... Он его знает наизусть", - сказал Габриэль.

"Во-первых, у меня нет желания это перечитывать. Во-вторых, я не совсем уверен, говорит ли он правду или только что все это выдумал. В-третьих, он слишком тертый калач для меня", - признался немецкий министр.

"Поэтому мне легче с [президентом РФ Владимиром] Путиным, он не знает резолюции", - сказал Габриэль, добавив, что, "конечно, это предположение - шутка".

"Я их обоих очень ценю", - заключил глава МИД ФРГ.