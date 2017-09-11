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Пентагон: США продолжают бороться с террористами из "Джебхат ан-Нусры"

Международная панорама
11 сентября, 23:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Представитель Пентагона подчеркнул, что группировка является частью экстремистской сети "Аль-Каида" на территории Сирии и входит в список террористических организаций США

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ВС США продолжают бороться с террористами из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о двусмысленности ситуации вокруг этой группировки.

Представитель Пентагона подчеркнул, что "Джебхат ан-Нусра" является частью экстремистской сети "Аль-Каида" на территории Сирии и входит в список террористических организаций США. "Кроме того, сирийский режим позволил северо-западной части Сирии стать прибежищем террористов "Аль-Каиды", которые угрожают сирийцам, стабильности в регионе и безопасности США, - отметил майор. - Соединенные Штаты показали, что без колебаний нападают на "Аль-Каиду" в любое время и в любом месте для защиты нашей родины и наших региональных партнеров".

В понедельник по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади Лавров заявил, что ситуация с "Джебхат ан-Нусрой" в Сирии остается двусмысленной, ее продолжают выводить из-под ударов. Такие действия участников возглавляемой США международной антитеррористической коалиции министр назвал неприемлемыми.

Об "Аль-Каиде"

"Аль-Каида" - международная террористическая организация. На ее счету - планирование и осуществление целого ряда террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек.

Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье

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