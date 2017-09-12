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Власти Калифорнии подадут в суд с требованием сохранить программу защиты нелегалов

Международная панорама
12 сентября, 0:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Ранее администрация Дональда Трампа приостановила программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Калифорния Хуан Бесерра объявил в понедельник о намерении подать иск в отношении администрации Дональда Трампа, приостановившей программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Как сообщила газета Los Angeles Times, это будет отдельный иск, поскольку Бесерра считает, что отмена программы скажется на Калифорнии сильнее, чем на других штатах.

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По оценкам наблюдателей, на территории Калифорнии находятся около 800 тыс. человек, подпадающих под действие нового президентского распоряжения.

"Думаю, все осознают, что решение администрации Трампа относительно этой программы сильнее всего скажется на нашем штате", - приводит газета слова Хуана Бесерра. К иску Калифорнии, по данным газеты, намерены присоединиться власти штатов Мэн, Миннесота и Мэриленд.

На прошлой неделе власти штатов Айова, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина, а также столичный федеральный округ Колумбия обратились в суд Восточного округа штата Нью-Йорк с требованием отменить президентский указ, поскольку он нарушает права иммигрантов и требует наложить запрет на аннулирование программы.

Введенная при Обаме программа защиты от депортации DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года.

Трамп отсрочил применение этого указа на шесть месяцев и пообещал, что сам вновь вернется к рассмотрению этого вопроса, если это не сделает американский Конгресс.

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