Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

Международная панорама
12 сентября, 0:59 UTC+3 ТАСС

Дипломату дали 120 часов на то, чтобы покинуть страну

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Правительство Перу объявило в понедельник посла КНДР персоной нон грата и дало ему 120 часов, чтобы покинуть страну.

Смотрите также

Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской республики.

"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хак-Чхоля и просит его покинуть территорию страны в течение пяти дней", - говорится в заявлении. Причиной такого шага называются "неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН".

В пятницу аналогичное решение приняли власти Мексики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Перу Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР
2
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн
3
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
4
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ
5
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
6
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
7
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама