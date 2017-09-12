Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

ТАСС, 12 сентября. Правительство Перу объявило в понедельник посла КНДР персоной нон грата и дало ему 120 часов, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской республики.

"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хак-Чхоля и просит его покинуть территорию страны в течение пяти дней", - говорится в заявлении. Причиной такого шага называются "неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН".

В пятницу аналогичное решение приняли власти Мексики.