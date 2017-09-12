Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в США

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. - Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2017 года".

Введение ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после трагедии 11 сентября 2001 года. Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.