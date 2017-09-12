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Председатель ОБСЕ приветствовал переговоры Меркель и Путина по Украине

Международная панорама
12 сентября, 1:14 UTC+3 ТАСС

Себастьян Курц назвал "жизненно важными" инициативы по обеспечению охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

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ТАСС, 12 сентября. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц поприветствовал достигнутое в понедельник согласие Москвы и Берлина на размещение на востоке Украины миротворцев ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

"Приветствую переговоры между канцлером [Германии Ангелой] Меркель и президентом [России Владимиром] Путиным по улучшению ситуации с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Украине. Инициативы, в том числе по линии ООН, по обеспечению охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, являются жизненно важными", - написал Курц в Twitter в понедельник вечером.

11 сентября Путин и Меркель провели переговоры по телефону, в результате которых президент России согласился с возможностью размещать силы ООН для обеспечения охраны наблюдателей ОБСЕ вне линии соприкосновения в Донбассе. Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны.

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Персоны
Курц, Себастьян Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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