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Sky: саудовские силовики обезвредили смертников ИГ, планировавших атаки на минобороны

Международная панорама
12 сентября, 1:18 UTC+3 КАИР КАИР 12, сентября. /ТАСС

Экстремисты собирались напасть на два объекта ведомства в Эр-Рияде

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КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Саудовские силовые структуры обезвредили группу террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших нападения на министерство обороны страны. Об этом передал во вторник ночью телеканал Sky News Arabia.

По его данным, экстремисты планировали напасть на два объекта оборонного ведомства в Эр-Рияде. В частности, задержаны двое смертников с йеменским гражданством, которые должны были стать исполнителями терактов, а также двое связанных с ними подданных королевства.

Кроме того, по информации телеканала, обезврежена подпольная сеть, состоявшая как из саудовцев, так и из граждан других стран, которая "планировала посеять раскол, спровоцировать мятеж в стране и навредить ее безопасности". При этом отмечается, что задержанные работали "в пользу иностранной стороны" и хотели "нанести ущерб национальному единству" королевства.

У захваченных активистов ячейки обнаружены взрывные устройства и огнестрельное оружие.

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