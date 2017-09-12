Sky: саудовские силовики обезвредили смертников ИГ, планировавших атаки на минобороны

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КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Саудовские силовые структуры обезвредили группу террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших нападения на министерство обороны страны. Об этом передал во вторник ночью телеканал Sky News Arabia.
По его данным, экстремисты планировали напасть на два объекта оборонного ведомства в Эр-Рияде. В частности, задержаны двое смертников с йеменским гражданством, которые должны были стать исполнителями терактов, а также двое связанных с ними подданных королевства.
Кроме того, по информации телеканала, обезврежена подпольная сеть, состоявшая как из саудовцев, так и из граждан других стран, которая "планировала посеять раскол, спровоцировать мятеж в стране и навредить ее безопасности". При этом отмечается, что задержанные работали "в пользу иностранной стороны" и хотели "нанести ущерб национальному единству" королевства.
У захваченных активистов ячейки обнаружены взрывные устройства и огнестрельное оружие.