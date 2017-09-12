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В Госдепе считают, что встреча РФ и США в Хельсинки призвана рассеять заблуждения

Международная панорама
12 сентября, 1:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Представитель Госдепартамента отметил, что российско-американские переговоры помогут выстраиванию между Москвой и Вашингтоном более прагматичных отношений

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© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российско-американские межведомственные переговоры по стратегической стабильности в финской столице призваны в том числе рассеять дезинформацию и заблуждения, а также способствовать выстраиванию между Москвой и Вашингтоном более прагматичных отношений. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

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"США и Россия проводят на этой неделе в Хельсинки переговоры по стратегической стабильности, а также двусторонние консультации по спектру вопросов. Цель переговоров по стратегической стабильности - обменяться взглядами по вопросам, которые влияют на наши стратегические отношения, рассеять дезинформацию и неправильные представления, работать ради создания лучше функционирующих отношений", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Он отказался уточнить, какие именно проблемы намерена затронуть на нынешних межведомственных встречах делегация США. "Конкретная повестка дня и обсуждаемые темы являются конфиденциальной [информацией]", - отметил американский дипломат. Он подтвердил, что в состав делегации во главе с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном входят "старшие должностные лица, представляющие срез всего американского правительства", не приводя список ведомств, командировавших своих сотрудников в Хельсинки. "Схожим образом в состав российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым входят представители различных ведомств правительства России", - добавил сотрудник Госдепартамента.

Нынешние российско-американские встречи стартовали 11 сентября. Как ранее сообщил ТАСС Рябков, первый день переговоров был посвящен двусторонним вопросам, которых скопилось много и каждый из которых крайне сложен и сопряжен с большими последствиями для российско-американских отношений. Во вторник будет обсуждена проблематика стратегической стабильности, пояснил замглавы МИД.

Как ожидается, стороны обсудят дальнейшую судьбу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который должен быть выполнен к февралю будущего года, ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, развертывание Вашингтоном системы противоракетной обороны и иные тому подобные вопросы.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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