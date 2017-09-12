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ABC: в США военнослужащий задержан за угрозы в адрес Пенса

Международная панорама
12 сентября, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Роберту Данбару уже предъявили обвинения в угрозах террористического характера

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Национальной гвардии в американском штате Пенсильвания задержан за угрозы в адрес вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По ее данным, 22-летний Роберт Данбар, проживающий в городе Берлин на юге штата, заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения в угрозах террористического характера.

Согласно информации правоохранительных органов, Данбар, находясь на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун, заявил: "Если кто-то заплатит мне достаточно денег, я убью вице-президента".

Его сослуживцы сообщили об этом командованию, после чего военнослужащий был арестован. По их словам, Данбар произносил данные угрозы как минимум дважды.

Пенс в понедельник посетил Пенсильванию, где в городе Шенксвилл принял участие в церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Шенксвилл расположен в соседнем с Джонстауном округе.

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