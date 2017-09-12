Постпред при ООН: размещение систем ПРО США в Южной Корее угрожает интересам Китая

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ТАСС, 12 сентября. Развертывание американских систем ПРО THAAD в Южной Корее угрожает интересам Китая. Об этом постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи заявил в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном новым санкциям против КНДР.
"Развертывание американских ракетных комплексов THAAD серьезно угрожает стратегическому балансу и интересам безопасности в регионе, в том числе Китаю. Мы призываем прекратить развертывание ракетных комплексов на Корейском полуострове", - сказал дипломат.
Правительство Южной Кореи еще в июне прошлого года приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD для защиты от угрозы КНДР. Эта наземная система ПРО предназначена для перехвата баллистических ракет.
Лю Цзеи в понедельник напомнил о совместной инициативе России и Китая от 4 июля о двойном замораживании (ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи). Совместный план Москвы и Пекина предполагает продвижение к политическому процессу через эту инициативу. По мнению представителя Китая, Вашингтон должен и подтвердить свою приверженность миру, понизить военное присутствие в регионе и не стремиться к смене режима в КНДР.
"Мы против войны в регионе. Стороны должны быть хладнокровными, избегать любой риторики или действий, усугубляющих разногласия. Рано или поздно им нужно возобновить переговоры", - подытожил дипломат.
Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.