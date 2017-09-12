Британский МИД: ужесточение санкций против КНДР говорит о единстве мирового сообщества

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Принятие Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточающей санкции против КНДР, говорит о единстве международного сообщества. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Международное сообщество продемонстрировало, что оно едино против неправомерных и безрассудных действия северокорейского режима", - сказал он, подчеркнув, что это "самый строгий санкционный режим ООН, когда-либо применявшийся в отношении стран в XXI веке".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР продуктов нефтепереработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.

В резолюции, получившей порядковый номер 2375, не указываются конкретные ограничения по экспорту в КНДР сырой нефти. Вместо этого в документе говорится, что продажи углеводородного сырья в последующие годы не должны превышать объемы поставок за последние 12 месяцев. Принятая резолюция также уполномочивает страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР.

По данным американской стороны, вместе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд. Только на продаже текстиля страна заработала около $760 млн.