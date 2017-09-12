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Парламент Гватемалы проголосовал против снятия судебного иммунитета с президента

Международная панорама
12 сентября, 2:59 UTC+3 ТАСС

В результате генпрокуратура и международная комиссия по борьбе с беззаконием не смогут начать расследование в отношении Джимми Моралеса

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ТАСС, 12 сентября. Конгресс Гватемалы проголосовал в понедельник против снятия судебного иммунитета с действующего президента страны Джимми Моралеса. На заседании, которое транслировалось на сайте газеты Prensa Libre, против предложения о лишении неприкосновенности высказались 104 из 158 членов однопалатного парламента.

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Таким образом, генеральная прокуратура и действующая в стране под эгидой ООН международная комиссия по борьбе с беззаконием (CICIG) не смогут начать расследование в отношении главы государства, которого они подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании. По мнению стороны обвинения, в 2015 году перед выборами, по итогам которых Моралес занял пост президента, возглавляемая им партия "Фронт национальной конвергенции" получила 6,7 млн кетсалей (около $900 тыс.) и не отчиталась о них. Глава государства отвергает обвинения в свой адрес.

Для начала расследования инициативу о снятии судебного иммунитета должны были поддержать две трети депутатов.

После того, как генпрокуратура и CICIG сообщили о намерении начать расследование в отношении президента, Моралес объявил главу международной комиссии колумбийца Ивана Веласкеса персоной нон грата и распорядился выдворить его из страны. Конституционный суд Гватемалы отменил указ главы государства.

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