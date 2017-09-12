ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе

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ТАСС, 12 сентября. Европейский союз не признает прошедшие 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе. Соответствующее заявление обнародовала в понедельник внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"ЕС не признал незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а потому не признает и проведение выборов на Крымском полуострове. Кто-либо, претендующий на звание "представителя" Крыма или Севастополя, не будет признаваться таковым, так как эти территории принадлежат Украине", - говорится в документе. Отмечается, что Брюссель "непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины".
10 сентября в Севастополе прошли первые в истории города выборы губернатора. Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Заксобрания. Помимо прочего, в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.