Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе

Международная панорама
12 сентября, 3:32 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что Брюссель "непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Yves Logghe, FILE

ТАСС, 12 сентября. Европейский союз не признает прошедшие 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе. Соответствующее заявление обнародовала в понедельник внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Смотрите также

Могерини: пять стран - партнеров ЕС продлили санкции против Крыма

В кабмине ФРГ призвали воздержаться от дискуссий о статусе Крыма

Глава немецкой делегации предложил направлять студентов на практику в Крым

"ЕС не признал незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а потому не признает и проведение выборов на Крымском полуострове. Кто-либо, претендующий на звание "представителя" Крыма или Севастополя, не будет признаваться таковым, так как эти территории принадлежат Украине", - говорится в документе. Отмечается, что Брюссель "непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины".

10 сентября в Севастополе прошли первые в истории города выборы губернатора. Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Заксобрания. Помимо прочего, в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
2
Глава Uniper: США стремятся вытеснить газ РФ из ЕС для обеспечения собственных поставок
3
В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"
4
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР
7
Могерини: пять стран - партнеров ЕС продлили санкции против Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама