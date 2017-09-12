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Администрация Трампа призвала Конгресс сделать постоянным закон об электронной слежке

Международная панорама
12 сентября, 5:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, сентября. /ТАСС

Текст обращения распространила пресс-служба минюста США

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американская администрация призвала Конгресс США сделать постоянным закон, позволяющий национальным спецслужбам сохранять масштабные программы электронной слежки. Послание соответствующего содержания направили в понедельник лидерам Конгресса, представляющим как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию, министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс.

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Появление этого письма объясняется тем, что срок действия законодательства, санкционирующего продолжение упомянутых программ электронной слежки, направленных, по версии Вашингтона, на получение информации о "международных террористах, действующих [со злым умыслом] лицах в киберпространстве, фигурах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения", истекает в конце текущего года. Сешнс и Коутс призвали Конгресс "в ясной и перманентной форме быстро вновь санкционировать" сохранение этих программ. "Сохранение в силе этих критически важных полномочий является высшим законодательным приоритетом министерства юстиции и разведывательного сообщества", - подчеркнули авторы обращения. Они также утверждали, что упомянутые программы реализуются в условиях "мощного режима надзора со стороны всех трех ветвей власти" США.

Текст обращения распространила пресс-служба минюста. Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану (республиканец, от штата Висконсин) и лидерам фракций большинства и меньшинства.

Данные о существовании американских программ электронной слежки, которые охватывают практически весь земной шар, предал гласности бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. В мае 2013 года он был вынужден бежать за рубеж. С июня 2013 года Сноуден находится в России, где получил временное убежище.

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Персоны
Сешнс, Джефф Сноуден, Эдвард Коутс, Дэниел (Дэн)
Страны
США
Темы
Дело Эдварда Сноудена
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