Администрация Трампа призвала Конгресс сделать постоянным закон об электронной слежке

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американская администрация призвала Конгресс США сделать постоянным закон, позволяющий национальным спецслужбам сохранять масштабные программы электронной слежки. Послание соответствующего содержания направили в понедельник лидерам Конгресса, представляющим как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию, министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс.

Появление этого письма объясняется тем, что срок действия законодательства, санкционирующего продолжение упомянутых программ электронной слежки, направленных, по версии Вашингтона, на получение информации о "международных террористах, действующих [со злым умыслом] лицах в киберпространстве, фигурах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения", истекает в конце текущего года. Сешнс и Коутс призвали Конгресс "в ясной и перманентной форме быстро вновь санкционировать" сохранение этих программ. "Сохранение в силе этих критически важных полномочий является высшим законодательным приоритетом министерства юстиции и разведывательного сообщества", - подчеркнули авторы обращения. Они также утверждали, что упомянутые программы реализуются в условиях "мощного режима надзора со стороны всех трех ветвей власти" США.

Текст обращения распространила пресс-служба минюста. Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану (республиканец, от штата Висконсин) и лидерам фракций большинства и меньшинства.

Данные о существовании американских программ электронной слежки, которые охватывают практически весь земной шар, предал гласности бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. В мае 2013 года он был вынужден бежать за рубеж. С июня 2013 года Сноуден находится в России, где получил временное убежище.