Норвежцы выбрали стабильность и на четыре года переизбрали консерваторов

ОСЛО, 12 сентября. /ТАСС/. Норвежские избиратели предпочли перспективу экономической стабильности обещаниям борьбы с социальным неравенством и отдали свои голоса правоцентристам, которые еще четыре года будут определять политику королевства. После подсчета 95,1% голосов, поданных на прошедших в стране в понедельник парламентских выборах, вероятность каких-либо сюрпризов минимальна: консерваторы и их союзники получают 89 мест в Стортинге против 80 у левоцентристского альянса.

Результаты голосования, к настоящему моменту обнародованные государственным директоратом по выборам, таковы: Рабочая партия - 27,4%, "Хёйре" - 25,1%, Партия прогресса - 15,3%, Партия центра - 10,3%, Социалистическая левая партия - 6%, Христианская народная партия - 4,2%, "Венстре" - 4,3%, Партия "зеленых" - 3,2%, "Красные" - 2,4%. Больше 10 других политических объединений, участвовавших в выборах, суммарно получили лишь 1,8% голосов. Явка на выборах оценивается в 77,6% - лишь чуть ниже, чем четыре года назад.

Заветное преимущество

Предвыборная борьба была крайне напряженной. Результаты опросов указывали на победу то одного, то другого блока с минимальным перевесом, порой составлявшим лишь один депутатский мандат. Как и ожидалось, решающим оказалось преимущество, которое могли обеспечить своим союзникам малые партии. Либеральной "Венстре" и Христианской народной партии (партнерам консерваторов), хотя и не без труда, но удалось преодолеть барьер в 4% голосов и получить право на так называемые уравнительные мандаты, способные резко увеличить парламентский вес партии.

Независимая партия "зеленых", которая могла бы поддержать левый блок, напротив, получила только 3,2% голосов. Таким образом она сохранила за собой свой единственный депутатский мандат, тогда как у "Венстре" и христианских демократов их оказалось по восемь, хотя за них проголосовали только 4,3% и 4,2% избирателей соответственно. Норвежские коммунисты после 20-летнего перерыва получили одно место в Стортинге. У двух партий-предшественниц нынешних "Красных" попасть в парламент в последний раз получалось в 1973 и 1993 году.

Проигравшие и победители

Главным проигравшим на выборах в Стортинг оказалась основная движущая сила оппозиции - социал-демократическая Рабочая партия (РП), которая вместе с союзниками находилась у власти в 2005-2013 годах под руководством нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Хотя социал-демократы, набравшие 27,4% голосов, остаются самым популярным политическим объединением страны, они не только не смогли вернуть себе потерянную четыре года назад власть, но и показали худший для себя результат за последние 16 лет. С января рейтинг партии упал на 8 п. п., и отток сторонников может продолжиться. Эксперты винят в этом неудачную избирательную кампанию: несмотря на наметившийся в Норвегии экономический подъем и увеличение числа новых рабочих мест, в РП продолжали говорить о кризисе, необходимости спасать страну, повышать налоги для богатых и бороться с углубляющимся социальным расслоением.

В этой ситуации консерваторы во главе с премьер-министром Эрной Сульберг по большому счету просто обещали придерживаться прежнего курса, который дает ощутимые результаты. За четыре года у власти правительство Сульберг снизило многие налоги как для физических лиц, так и для бизнеса, существенно ужесточило миграционное законодательство на фоне захватившего всю Европу кризиса с беженцами и сумело справиться с ростом безработицы и замедлением темпов роста экономики, вызванных обвалом цен на нефть. Правые намерены реструктурировать экономику, снизив зависимость от экспорта углеводородов, и увеличивать вложения в оборону на фоне "более непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в Европе". Цели социал-демократов во многом схожи, однако их методы отличаются: в РП уделяют больше внимания социальным обязательствам государства и критикуют правых за чрезмерное расходование денег из Нефтяного фонда, который инвестирует средства, заработанные страной на экспорте нефти и газа.

Новая коалиция

Каким будет состав новой правящей коалиции, пока не вполне ясно. Возможны несколько вариантов, однако наиболее реалистично сохранение двухпартийного правительства консервативной "Хёйре" и либерал-консервативной Партии прогресса, у которых по-прежнему не будет парламентского большинства.

После выборов 2013 года либералы и христианские демократы отказались входить в состав правительства вместе с прогрессистами, которых считают крайне правыми, однако заключили с правительством формальный союз. В обмен на выполнение ряда своих требований они обязались поддерживать кабмин по основным вопросам и голосовать за подготовленные им проекты бюджета. Сейчас перспективы сотрудничества выглядят для двух малых партий довольно блекло: обе заметно потеряли в популярности из-за компромиссов, на которые им пришлось пойти, и с трудом преодолели заветный четырехпроцентный барьер.

Лидер христианских демократов Кнут Арильд Харейде заявил, что нового соглашения о союзе подписывать не будет, а политика его партии станет более независимой. Вместе с тем христианские демократы пока не переходят на сторону левоцентристов, о чем шли разговоры до выборов, и готовы поддерживать законодательные инициативы Сульберг, если те будут их устраивать. Партия также готова сформировать правительство вместе с консерваторами и либералами, если в нем не будут представлены прогрессисты.

Обозреватели сходятся во мнении о том, что консерваторы не откажутся от союза с Партией прогресса ради поддержки христианских демократов. В любом случае из-за позиции Харейде второе правительство Сульберг будет слабее первого. Пока неясно и то, как консервативный дуэт намерен договариваться о поддержке с "Венстре". Переговоры победителей, по всей видимости, затянутся на несколько недель.

Отношения с РФ

Новое правительство Сульберг, каким бы ни оказался его состав, будет стоять на прежних позициях в вопросе отношений с Россией. Сдерживание и диалог - формула, которой Норвегия придерживалась еще во времена холодной войны и которая обрела новую жизнь после событий 2014 года. Правительство настаивает на необходимости укреплять оборону и сохранять введенные в отношении российской экономики санкции, но в то же время хочет поддерживать с Москвой диалог и сотрудничество в тех областях, где это возможно и выгодно. Учитывая то, как мало у основных политических сил страны разногласий в вопросах внешней политики, от правительства социал-демократов можно было бы ожидать схожего подхода.

Несмотря на медленно намечающийся интерес Норвегии к тому, чтобы активизировать экономические связи РФ, отношения двух стран в перспективе могут стать более напряженными. В ближайшее время норвежскому кабмину придется решить вопрос о присоединении королевства к системе европейской ПРО НАТО - проекту, к которым левые партии относились с куда большим скепсисом, чем правые. Правительство Сульберг также будет продолжать начатую программу сотрудничества Норвегии и США, позволившую разместить на западе королевства 300 американских морпехов фактически на постоянной основе. Американское военное командование заинтересовано в том, чтобы увеличить число своих солдат в скандинавском государстве, которое имеет общую границу с РФ.