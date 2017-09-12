Япония не исключает новых провокаций со стороны КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН

В США поступила в продажу книга Хиллари Клинтон о прошедших выборахОбщество 12 сентября, 7:15
Свечников заявил, что его сильно мотивирует приглашение в тренировочный лагерь "Детройта"Спорт 12 сентября, 7:12
Военные на Урале отработали радиоэлектронное подавление объектов, удаленных на 4 тыс. кмАрмия и ОПК 12 сентября, 6:46
Кабмин с помощью чек-листов ограничит проверки в трудовой сфере с 2018 годаЭкономика и бизнес 12 сентября, 6:25
ЮУрГУ и Оксфорд разрабатывают новейшие интеллектуальные сенсорыНовости партнеров 12 сентября, 6:00
МОК: обострение ситуации на Корейском полуострове не угрожает проведению Олимпиады-2018Спорт 12 сентября, 5:41
Администрация Трампа призвала Конгресс сделать постоянным закон об электронной слежкеМеждународная панорама 12 сентября, 5:05
Под Волгоградом начались учения с участием более 2 тыс. мотострелковАрмия и ОПК 12 сентября, 4:59
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступкиМеждународная панорама 12 сентября, 4:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Японии не могут исключать новых военных провокаций со стороны КНДР в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
"Исключать новых провокаций со стороны Северной Кореи мы не можем", - подчеркнул он, комментируя принятие Совбезом ООН новой резолюции. Онодэра пообещал, что его министерство продолжит бдительно следить за ситуацией и сделает все возможное для защиты жизней и здоровья японского населения. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ приветствовал принятие новой резолюции и призвал международное сообщество к строгому и последовательному ее соблюдению.
Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.