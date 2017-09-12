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Япония не исключает новых провокаций со стороны КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН

Международная панорама
12 сентября, 6:23 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, сентября. /ТАСС

Министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что Япония продолжит бдительно следить за ситуацией вокруг КНДР

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ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Японии не могут исключать новых военных провокаций со стороны КНДР в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

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"Исключать новых провокаций со стороны Северной Кореи мы не можем", - подчеркнул он, комментируя принятие Совбезом ООН новой резолюции. Онодэра пообещал, что его министерство продолжит бдительно следить за ситуацией и сделает все возможное для защиты жизней и здоровья японского населения. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ приветствовал принятие новой резолюции и призвал международное сообщество к строгому и последовательному ее соблюдению.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. 

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