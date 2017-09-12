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Президент Южной Кореи обсудил с лидерами Франции и Австралии провокации КНДР

Международная панорама
12 сентября, 6:43 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, сентября. /ТАСС

Мун Чжэ Ин отметил, что последнее ядерное испытание КНДР превосходит предыдущие по масштабам и степени опасности

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СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом, обсудив ответные меры на осуществленное КНДР шестое ядерное испытание. Об этом сообщил во вторник телеканал KBC.

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В разговоре с Макроном Мун Чжэ Ин подчеркнул, что последнее ядерное испытание КНДР превосходит предыдущие по масштабам и степени опасности, отмечает телеканал. Южнокорейский лидер "выразил благодарность за позицию Франции, осуждающей провокационную политику КНДР". Макрон выразил полное согласие с позицией Мун Чжэ Ина. Он подчеркнул, что мировое сообщество совместными усилиями должно заставить Пхеньян вернуться за стол переговоров.

В разговоре с главой австралийского правительства Малколмом Тёрнбуллом Мун Чжэ Ин заявил, что теперь главной целью Сеула станет усиление давления на Пхеньян в тесном взаимодействии с мировым сообществом. Его собеседник указал, что австралийские власти намерены и впредь работать над усилением давления на Пхеньян, в том числе путем соблюдения резолюций СБ ООН.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ был принят единогласно.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Тёрнбулл, Малколм Макрон, Эмманюэль
Страны
КНДР Франция Австралия Республика Корея
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Ракетные запуски в КНДР
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