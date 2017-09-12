Вооруженная сирийская оппозиция официально подтвердила участие в переговорах в Астане

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АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженная сирийская оппозиция официально подтвердила участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"В консульские учреждения Республики Казахстан официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что, как и в прошлый раз, представители сирийской вооруженной оппозиции примут активное участие в следующем раунде астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии", - информировал Абдрахманов.
По его словам, в делегации сирийской оппозиции будет участвовать ряд групп. "Будут представлены группы, которые представляют как так называемый Южный фронт, который ближе к Иордании, так и другие группы, которые с самого начала принимали участие в астанинском процессе и которые присоединились к режиму перемирия", - уточнил глава МИД.
Согласно информации Абдрахманова, иорданская сторона также будет участвовать в переговорах в качестве наблюдателя и представлена высокопоставленными работниками внешнеполитического ведомства.
В понедельник представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам Яхья аль-Ариди сообщил по телефону ТАСС, что делегация сирийской вооруженной оппозиции примет участие в переговорах в Астане 14-15 сентября. По его словам, главой делегации выступит "начальник Генерального штаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри".
Шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября.