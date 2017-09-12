WSJ: юристы Трампа пытались добиться отставки его зятя с поста советника президента

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько юристов президента США Дональда Трампа пытались добиться отставки его зятя Джареда Кушнера с поста старшего советника главы государства из-за контактов с представителями России. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, ряд адвокатов из юридической команды президента выражал по поводу таких контактов Кушнера обеспокоенность и несколько месяцев назад донес ее до Трампа. Как отмечает газета, сотрудники Белого дома, ответственные за связи со СМИ, даже начали готовить заявление, объясняющее причины ухода Кушнера.

Однако президент не согласился отправлять в отставку своего зятя, посчитав, что Кушнер не сделал ничего предосудительного, пишет издание. Вскоре после этого команда юристов была переформирована.

Ее нынешний руководитель Джон Дауд в свою очередь заявил The Wall Street Journal, что, насколько ему известно, предложение об увольнении Кушнера президенту так и не было донесено. Дауд заявил, что в любом случае не согласен с необходимостью отставки зятя Трампа, назвав такую идею абсурдной.

Как отмечает издание, юристов Трампа беспокоили в том числе контакты Кушнера с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком в прошлом году. Они также выражали озабоченность в связи с тем, что зять президента изначально не раскрыл информацию о встрече Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, в которой Кушнер также принимал участие.