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WSJ: юристы Трампа пытались добиться отставки его зятя с поста советника президента

Международная панорама
12 сентября, 7:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Их беспокоили в том числе контакты Джареда Кушнера с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком в прошлом году, пишет издание

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Президент США Дональд Трамп и старший советник главы государства Джерад Кушнер

Президент США Дональд Трамп и старший советник главы государства Джерад Кушнер

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько юристов президента США Дональда Трампа пытались добиться отставки его зятя Джареда Кушнера с поста старшего советника главы государства из-за контактов с представителями России. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, ряд адвокатов из юридической команды президента выражал по поводу таких контактов Кушнера обеспокоенность и несколько месяцев назад донес ее до Трампа. Как отмечает газета, сотрудники Белого дома, ответственные за связи со СМИ, даже начали готовить заявление, объясняющее причины ухода Кушнера.

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Однако президент не согласился отправлять в отставку своего зятя, посчитав, что Кушнер не сделал ничего предосудительного, пишет издание. Вскоре после этого команда юристов была переформирована.

Ее нынешний руководитель Джон Дауд в свою очередь заявил The Wall Street Journal, что, насколько ему известно, предложение об увольнении Кушнера президенту так и не было донесено. Дауд заявил, что в любом случае не согласен с необходимостью отставки зятя Трампа, назвав такую идею абсурдной.

Как отмечает издание, юристов Трампа беспокоили в том числе контакты Кушнера с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком в прошлом году. Они также выражали озабоченность в связи с тем, что зять президента изначально не раскрыл информацию о встрече Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, в которой Кушнер также принимал участие.

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