Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Турция уже внесла задаток России на приобретение зенитных ракетных систем С-400.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом, как сообщает во вторник газета Hyrriyet, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после визита в Казахстан.

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток. Далее будет процесс передачи кредита от России нам. Я и [президент России Владимир] Путин полны решимости в этой теме", - отметил он.

Кроме того, турецкий лидер прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что Турция откажется от покупки российских систем из-за того, что они не будут совместимы с радарами НАТО. "Это мы будем принимать решения касательно нашей свободы. Мы несем ответственность за принятие мер безопасности и защиты нашей страны", - сказал он.