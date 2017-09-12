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Эрдоган: у Турции и России нет разногласий относительно Сирии

Международная панорама
12 сентября, 8:42 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 12, сентября. /ТАСС

По мнению президента Турции, "здоровые переговоры продолжатся на саммите в Астане"

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АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у республики нет разногласий с Россией относительно Сирии. Об этом сообщает во вторник газета Hyrriyet.

"В данный момент процесс в Идлибе идет так, как мы и договаривались с Россией. Никаких разногласий по этому поводу с Россией у нас нет. Не было никаких противоречий во время встречи с Ираном", - отметил он.

По мнению Эрдогана, "здоровые переговоры продолжатся на саммите в Астане".

Шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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Эрдоган, Реджеп Тайип
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