Эрдоган: у Турции и России нет разногласий относительно Сирии

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АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у республики нет разногласий с Россией относительно Сирии. Об этом сообщает во вторник газета Hyrriyet.
"В данный момент процесс в Идлибе идет так, как мы и договаривались с Россией. Никаких разногласий по этому поводу с Россией у нас нет. Не было никаких противоречий во время встречи с Ираном", - отметил он.
По мнению Эрдогана, "здоровые переговоры продолжатся на саммите в Астане".
Шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.