В Турции выдан ордер на арест более 40 экс-сотрудников разведки

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АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордер на арест 63 человек, среди которых 45 бывших сотрудников Национальной разведорганизации. Об этом сообщает во вторник Anadolu Ajansı.
По его данным, их подозревают в причастности к организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которая стоит за попыткой госпереворота в республике в июле 2016 года. Операция по их задержанию проводится в 21 провинции страны.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (с 1999 года проживает в США) и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.