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Экс-командующего ВМС США на Гавайях приговорили к 18 месяцам тюрьмы по делу о коррупции

Международная панорама
12 сентября, 11:40 UTC+3 ТАСС

Дэвид Капаун, пользуясь своими связями, помогал перенаправлять суда США в порты, контролируемые сингапурской фирмой Glenn Defence Marine Asia

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ТАСС, 12 сентября. Экс-командующий ВМC США в штате Гавайи Дэвид Капаун был приговорен к полутора годам заключения в федеральной тюрьме по обвинению в коррупции. Как сообщило во вторник агентство Associated Press, Капаун скрывал свои связи с ранее осужденным за мошенничество Леонардом Гленном Фрэнсисом, владельцем сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia, которая порядка четверти века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах.

По его сведениям, Капаун использовал служебное положение для предоставления преимущества подрядчику, а также получал многочисленные подарки от Фрэнсиса в период работы в Сингапуре с 2002 по 2004 год. Помимо тюремного срока, 58-летний Капаун также был приговорен к 200 часам общественных работ.

Капаун прослужил на флоте 25 лет и ушел в отставку в 2008 году. До предъявления обвинений в этом году он занимал должность заместителя начальника штаба Командования сил специальных операций в Тихом океане.

В 2013 году у властей США возникли вопросы к Фрэнсису. Следователи выяснили, что он, пользуясь своими связями в командовании флота, узнавал о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США. Его сообщники, в числе которых были и адмиралы, помогали перенаправлять суда в подконтрольные ему порты. Взамен глава компании давал своим друзьям крупные взятки, организовывал для них туры. Кроме этого, в Glenn Defence Marine Asia подделывались накладные, выставлялись завышенные расценки и практиковались откаты.

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