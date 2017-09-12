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Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта "Миротворец"

Международная панорама
12 сентября, 10:01 дата обновления: 12 сентября, 10:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" находилась вместе с экс-губернатором Одесской области, когда он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных лидера партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлию Тимошенко.

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"Незаконное пересечение государственной границы Украины. Нападение на пограничников при выполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства (Михаил Саакашвили). Манипулирование общественно значимой информацией", - сказано в перечне причин, по которым политик пополнила список.

Вечером в воскресенье экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Во время воскресных событий Тимошенко все время находилась рядом с Саакашвили.

Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции. Реагируя на происшествие, президент Украины Петр Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.

Саакашвили тоже попал в базу данных

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.

Сам Саакашвили был внесен в базу сайта "Миротворец" 10 сентября в раздел "Чистилище" за незаконное пересечение государственной границы Украины и нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей.

Связанный с депутатом Рады и советником главы МВД Антоном Геращенко сайт создали весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. По мнению издания, они могли совершать преступления против национальной безопасности страны. 

В базе данных сайта хранятся персональные данные журналистов RT, ТАСС, а также "Би-би-си", Reuters, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, AP, The Independent, Libération и других СМИ. Работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".

В 2016 году против сотрудников проекта "Миротворец" было возбуждено уголовное дело. Сайт был закрыт, однако вскоре вновь возобновил работу, несмотря на протесты.

 

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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