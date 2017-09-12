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Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ

Международная панорама
12 сентября, 10:30 дата обновления: 12 сентября, 10:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС

Ранее минобороны страны сообщало о начале военных учений "Несокрушимая устойчивость - 2017", которые проходят в то же время, что и российско-белорусские "Запад-2017"

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© Михаил Маркив/ТАСС

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Почти все воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведены в боевую готовность с целью проверки. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

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В Генштабе сообщили, что будет осуществляться призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов. "Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке", - отметили в ведомстве.

Сейчас на Украине проходит ряд военных учений. Ранее пресс-служба министерства обороны страны сообщила о начале командно-штабных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Несокрушимая устойчивость - 2017" с привлечением войск и оперативных резервов начались во вторник. 

"До 15 сентября состоится ряд учений с привлечением войск и оперативных резервов, главными из которых станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017", - отметили в ведомстве, ссылаясь на начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.

По его словам, цель маневров - "наращивание возможностей органов военного управления осуществлять командование войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий". Этим маневрам предшествуют учения тыловых служб, которые будут совершенствовать систему планирования и обеспечения группировок войск и управления привлеченными силами в ходе стратегического развертывания ВСУ и организации обороны на угрожаемых направлениях.

Кроме того, до 15 сентября будет организована тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием их штабов.

В связи с военными маневрами Генеральный штаб ВСУ напомнил об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попыток проникновения на их территорию. "В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - сообщило во вторник ведомство.

Учения "Несокрушимая устойчивость - 2017" совпадают с совместными стратегическими учениями России и Белоруссии "Запад-2017", которые запланированы с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тыс. человек и до 680 единиц техники. Президент Украины Петр Порошенко назвал их угрозой для своей страны.

В понедельник во Львовской области начались также международные командно-штабные учения "Rapid Trident - 2017".

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