Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации".

"Сегодня мы запускаем наш новый сайт www.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", - говорится на сайте.

Портал разработан оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданной внешнеполитической службой ЕС в марте 2015 года. Как говорится на сайте, он будет предоставлять, в частности, интерактивную статистику и контент на английском, русском и немецком языках.

Рабочая группа ЕС и резолюция ЕП

Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза" в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

В ноябре 2016 года Европарламент (ЕП) принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Документ под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в котором среди угроз называются, в частности, российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. По ее утверждению, Москва якобы "активно использует широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей для нападок на западные ценности, разъединения Европы, обеспечения внутренней поддержки и создания восприятия, что страны (программы) "Восточного партнерства" являются несостоявшимися".

В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.

Позиция России

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Константин Долгов, который ранее занимал должность уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заявил тогда, что проект резолюции ЕП о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию, подразумевает "дискриминацию и нарушение международных норм". По его словам, МИД РФ продолжит поднимать этот вопрос на европейском уровне. Долгов добавил, что ответом российских СМИ на подобные инициативы ЕП должно стать продолжение объективной и профессиональной работы, "что и происходит на ежедневной основе".

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также раскритиковал инициативу ЕС: "В рамках исполнительных структур Евросоюза создается некое подобие "идеологического спецназа" в целях борьбы с ветряными мельницами "российской пропаганды".

Дипломат подчеркнул, что "с русофобией в странах ЕС мы, разумеется, в разных формах сталкивались и прежде". "Однако сегодня под предлогом парирования несуществующей "гибридной угрозы" предпринимаются попытки буквально вытравить из общественного сознания восприятие России как неотъемлемой части европейской цивилизации, не раз спасавшей Европу от верной гибели, возвести между нашими народами психологическую стену отчуждения и недоверия", - отметил он.