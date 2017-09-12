СМИ: суд Ирака приговорил к казни обвиняемого в причастности к ИГ россиянина

ТАСС, 12 сентября. Высшая судебная коллегия Ирака вынесла во вторник смертный приговор гражданину РФ, обвиняемому в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

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