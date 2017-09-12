ООН констатировала отсутствие прогресса в расследовании на Украине убийства Шеремета

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине констатирует отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявила во вторник глава миссии Фиона Фрейзер.
"Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако прогресса в расследовании его смерти нет", - цитирует ее агентство УНИАН.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда ехал на утренний эфир на радио. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство. Его мощность составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Дело до сих пор не раскрыто.
Ранее международные правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием ощутимых результатов в расследовании дела Шеремета. 19 июля украинские правозащитники и журналисты попросили Евросоюз, США и Великобританию помочь в расследовании дела об убийстве журналиста. Авторы обращения предложили пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации". Страны "Большой семерки" (G7) также отмечали важность продолжения расследования гибели Шеремета.