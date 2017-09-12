СМИ: неизвестные взломали и удалили аккаунт министра обороны Литвы в Facebook

ТАСС, 12 сентября. Неизвестные взломали и удалили личный аккаунт министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса в социальной сети Facebook. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Delfi.

По его данным, министр заметил произошедшее вечером 11 сентября, после чего обратился к администрации социальной сети и в правоохранительные органы.

"У нас нет сомнений, что это умышленная и злонамеренная деятельность", - приводит Delfi слова советника министра по связям с общественностью Виты Раманаускайте.