СМИ: неизвестные взломали и удалили аккаунт министра обороны Литвы в Facebook

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ТАСС, 12 сентября. Неизвестные взломали и удалили личный аккаунт министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса в социальной сети Facebook. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Delfi.
По его данным, министр заметил произошедшее вечером 11 сентября, после чего обратился к администрации социальной сети и в правоохранительные органы.
"У нас нет сомнений, что это умышленная и злонамеренная деятельность", - приводит Delfi слова советника министра по связям с общественностью Виты Раманаускайте.