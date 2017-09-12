Ливан планирует обсудить возможности закупки вооружений у РФ

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Ливана Саад Харири рассчитывает обсудить во время визита в РФ возможность закупки российских вооружений. Об этом он сообщил во вторник на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мой визит в качестве премьер-министра Ливана нацелен на то, чтобы развивать отношения с Россией во всех областях, это касается в том числе и военной сферы, - сказал он. - Мы надеемся на то, что этот визит послужит для того, чтобы обсудить возможность закупки российского оружия, чтобы сделать ливанскую армию более сильной и боеспособной".
"Ливан, как и все мировое сообщество, стремится противостоять терроризму, ливанская армия достигла значительных успехов в этом направлении", - добавил Харири.
Ливанский премьер также сообщил, что планирует обсудить с главой МИД РФ региональную проблематику.
"Ливан, как и другие страны региона, очень страдает от тех проблем, которые постигли регион, в частности это касается большого количества сирийских беженцев, которые находятся в Ливане. Мы надеемся и мы верим в то, что те политические шаги, которые предпринимаются для решения кризиса в Сирии, послужат в том числе и решению этих проблем", - подытожил он.