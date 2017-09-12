Блогеру Лапшину разрешат самому выбрать страну отправления

БАКУ, 12 сентября. /ТАСС/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник президентом Азербайджана и пока не покинувший республику, сам решит, в какую страну отправиться. Об этом заявил во вторник в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству (АзерТАдж) помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

"Поскольку Александр Лапшин был помилован, вопрос его передачи в другую страну снят с повестки дня. Согласно международным конвенциям, цель передачи осужденного лица другой стране заключается в том, чтобы это лицо отбывало наказание в государстве, гражданином которого является. После того как господин президент помиловал Александра Лапшина, он был освобожден от неотбытой части наказания и может абсолютно свободно сам определять, куда ему отправиться", - сказал Алескеров.

Он подчеркнул, что Лапшин желает отправиться в Израиль, гражданином которого является. "Он здоров, у него нет никаких проблем со здоровьем, и в любое время, когда захочет, он сможет выехать в Израиль", - сказал Алескеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании блогера, которого Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 20 июля 2017 года к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ республики в составе организованной группы. Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в Министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах "носили туристический характер", а материалы, которые он публиковал в своем блоге, "не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста".

Лапшин, имеющий российское, израильское и украинское гражданство, был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана и доставлен в Баку 7 февраля. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".