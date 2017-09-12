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ООН рекомендует Киеву расследовать работу сайта "Миротворец"

Международная панорама
12 сентября, 14:47 UTC+3 ЖЕНЕВА 12, сентября. /ТАСС

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало принять меры для удаления с сайта персональных данных людей, заподозренных в симпатиях к ополченцам Донбасса

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ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец", публикующего данные о людях, заподозренных в симпатиях к ополченцам Донбасса. Соответствующая рекомендация содержится в заключительной части опубликованного в Женеве во вторник доклада о нарушениях прав и свобод на Украине.

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В разделе доклада, содержащем рекомендации украинским органам власти, говорится, что Национальной полиции следует "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец".

Авторы доклада напоминают, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против этого веб-сайта, который с августа 2014 года публиковал "персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов неправительственных организаций, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". "УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - говорится в документе.

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В докладе также отмечается, что "большинство рекомендаций, сделанных в предыдущих докладах УВКПЧ о ситуации с правами человека на Украине, не были выполнены и остаются действительными и актуальными".

Сайт "Миротворец", связанный с с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. Туда попадают люди, которые, по мнению издания, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В базе данных "Миротворца" персональные данные ряда журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газет Independent, Libération и других средств массовой информации. После возбуждения уголовного дела против сотрудников проекта "Миротворец" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС о блокировке данных сайта, проект был закрыт, но вскоре возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты.

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