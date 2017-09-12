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Посол: опыт СССР в помощи детям во время войны в Испании применим и сегодня

Международная панорама
12 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентябрь. /ТАСС

Игнасио Ибаньес Рубио отметил, что факт помощи СССР детям Испании в годы гражданской войны является ярким образцом дружбы двух стран

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МОСКВА, 12 сентябрь. /ТАСС/. Мировое сообщество может извлечь уроки из общей истории СССР и Испании в оказании помощи детям, которые оказались в конфликтных зонах. Такое заявление сделал посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 80-летию прибытия первых испанских "детей войны" в СССР.

"Нам нужно извлекать уроки из этого периода нашей общей истории для оказания помощи тем, кто страдает от войн сегодня", - сказал он.

Посол также отметил, что "тот факт, что Советский Союз принял большое количество детей, которые оказались в местах, где бушевала гражданская война, является ярким образцом дружбы России и Испании, которая сохраняется по сей день".

Испанские "дети войны" - дети из семей республиканцев, вывезенные в 1937 и 1938 годах в СССР, чтобы спасти от военных действий во время гражданской войны в Испании. За 2 года из Испании было эвакуировано более 34 тыс. детей, из них более 3 тысяч прибыли в СССР.

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