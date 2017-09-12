Bloomberg: Трамп в ноябре посетит Китай

ТАСС, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп в ноябре посетит с визитом Китай. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, осведомленный о планах главы вашингтонской администрации.

Агентство отмечает, что визит состоится на фоне кризисной ситуации вокруг ядерных и ракетных испытаний КНДР. В последнее время президент Трамп неоднократно призывал Китай помочь в разрешении этой проблемы и оказать влияние на власти Пхеньяна с тем, чтобы убедить их прекратить испытания.

Белый дом не стал комментировать информацию о визите. В пресс-службе главы государства корреспонденту ТАСС не опровергли, но и не подтвердили эти данные.

"Белый дом не делал никаких заявлений" по визиту главы государства, отметил представитель пресс-службы.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа посетить Китай с государственным визитом в апреле во время их встречи в поместье "Мар-а-Лаго" (штат Флорида).

Дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и Джаред Кушнер согласились посетить Китай до конца текущего года, сообщил 23 июня официальный представитель Белого дома. В американской прессе высказывались предположения, что целью визита Иванки Трамп и Джареда Кушнера должна стать подготовка визита Дональда Трампа в Китай.