Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкций

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. США заблуждаются, если рассчитывают, что КНДР изменит свою позицию из-за санкций. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Москве посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Мы уже десятки лет живем под санкциями США, практически в самых жесточайших санкциях, - сказал дипломат. - Но мы смогли приобрести все, что хотели. Если США рассчитывают, что мы поколеблемся и изменим свою позицию, то это большая иллюзия".

Посол добавил, что Пхеньян разрабатывает ядерное оружие как средство самообороны от враждебных действий Вашингтона.

"Ядерное оружие для нас является средством самообороны и защиты суверенитета от США, которые продолжают враждебные действия и ядерный шантаж", - заявил он.

Ким Хен Чжун подчеркнул, что КНДР и дальше продолжит развитие своей ядерной программы и готова использовать контрмеры для решения сложившейся ситуации.

"США в очередной раз злоупотребляют СБ ООН, соорудив новую, не виданную по своей жестокости санкционную резолюцию, - сказал посол. - Подобный враждебный акт показывает, что у нас есть только один путь - дальнейшее развитие государственных ядерных сил".

"Так как США бросили всесторонний вызов нашей стране, мы готовы решительно ответить, такова решимость нашей армии и народа, - продолжил он. - Готовы решить проблему контрмерами нашего образца, использовать любые, самые последние средства".

По словам дипломата, такие меры "ввергнут США в самое затруднительное положение". "Их ждет смерть, если они будут идти по пути военной и экономической конфронтации, - заявил Ким Хен Чжун. - Надеюсь, что все страны региона, включая Россию, сделают ответственный вывод для того, чтобы выступить против попыток США оказать давление, принять санкции против нас. Чтобы искоренить враждебную политику, это помогло бы разрядке напряженности на Корейском полуострове и в мире".

Пхеньян, заверил он, "будет и в будущем укреплять свои силы самообороны ядерного сдерживания и не отступит ни на йоту от пути, чтобы защитить свою политическую систему и народ от ядерных угроз США".

Также Ким Хен Чжун подчеркнул, что Пхеньян считает резолюцию СБ ООН 2375 вызовом для КНДР, попирающим суверенитет страны.

"США сфабриковали так называемую резолюцию СБ ООН 2375, придираясь к нашему испытанию водородной бомбы, и пытаются полностью остановить наше экономическое развитие и улучшение благосостояния, - отметил посол. - Нынешняя резолюция - продукт гнуснейших попыток США изоляции КНДР, глубоко попирает суверенитет и является открытым вызовом для нашего государства".

Пхеньян, по словам дипломата, расценивает принятую 11 сентября резолюцию "как незаконную, поэтому решительно осуждает и полностью ее отвергает".