Партия "За жизнь" начинает сбор подписей за импичмент Порошенко по всей Украине

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "За жизнь" начинает собирать подписи в регионах страны за импичмент президента Петра Порошенко. Об этом заявил во вторник ее лидер Евгений Мураев.

Выступая сегодня на митинге у Нацбанка Украины, Мураев отметил, что Порошенко вместе с другими чиновниками довел страну до кризиса.

"Мы проедем по всей стране и соберем везде людей и подписи. Мы против этого института [президента] как такового, потому что каждый, кто попадает в это кресло, теряет разум. Может быть, они все идут со светлой мечтой строить нашу страну, но по факту они становятся обычными ворами", - приводит слова Мураева издание Гордон.ua.

Он добавил, что уже ведется сбор подписей среди народных депутатов для проведения перевыборов. По его словам, есть два варианта пойти на перевыборы и изменить это правительство.

"Первый вариант заключается в том, что Порошенко распустит парламент ввиду отсутствия правящего большинства, то есть коалиции. Мы знаем, что в ней нет 226 депутатов. И второй вариант: если в парламенте не будет 300 депутатов, если 123 человека сложат свои мандаты. Мы начали собирать подписи", - заявил депутат.

В последнее время на Украине все чаще слышны призывы к импичменту Порошенко. Так, в конце августа городской совет Белой Церкви принял обращение к Раде с призывом законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. Кроме того, в июне обратился с аналогичной просьбой к Раде и Киевский областной совет.