Госдеп: США применят меры против Китая и РФ, если те не окажут давления на КНДР

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят работать с Китаем и Россией по вопросу давления на КНДР, но Вашингтон также готов к односторонним мерам, если Москва и Пекин не будут действовать. Об этом во вторник на слушаниях в Конгрессе заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.
"Мы надеемся работать с Китаем и Россией для разрешения этой проблемы, и мы продолжим принимать участие в диалоге о том, как продолжать давление в отношении КНДР. Мы также дали ясно понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы станем применять инструменты, которые есть в нашем распоряжении", - сказала Торнтон членам комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Она напомнила, что в прошлом месяце США ввели санкции в отношении компаний и физических лиц в Китае и России, которые "поддерживают КНДР". "Мы продолжим предпринимать шаги в многостороннем и одностороннем порядке с тем, чтобы помешать нелегальной активности Северной Кореи, где бы она не происходила", - резюмировала дипломат, заметив, что РФ и КНР "должны воспользоваться своим влиянием" на Пхеньян.