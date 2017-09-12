СМИ: Хоуп Хикс утверждена на посту директора по коммуникациям Белого дома

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ТАСС, 12 сентября. Хоуп Хикс, которая с августа исполняла обязанности директора по коммуникациям Белого дома, утверждена на эту должность на постоянной основе. Об этом во вторник сообщила телекомпании NBC пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс.
Хикс 28 лет. В юности она была фотомоделью, принимала участие в рекламных кампаниях престижных модных домов. После окончания университета она работала в сфере связей с общественностью, в том числе сотрудничала с компанией модной одежды, принадлежащей дочери президента США Иванке Трамп.
В начале 2015 года Дональд Трамп, планировавший в тот момент выставить свою кандидатуру на пост президента США, назначил Хикс своим пресс-секретарем.
Хикс стала исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома после того, как в августе ушел в отставку Энтони Скарамуччи, занимавший эту должность всего 10 дней. Вскоре после своего назначения он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс.
Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.