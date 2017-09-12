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Трамп осенью отправится в турне по странам Азии

Международная панорама
12 сентября, 18:59 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Как сообщили в Белом доме, президент США посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН на Филиппинах, а также саммит АТЭС во Вьетнаме

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Brennan Linsley

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп отправится этой осенью в турне по странам Азии. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в Белом доме.

"Я могу сказать, что президент поедет в Азию этой осенью. Более подробной информации в настоящий момент мы представить не можем", - заявил сотрудник пресс-службы главы государства.

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Ожидается, что глава государства во время своего первого визита в Азию посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, которые пройдут в ноябре. Ранее в понедельник агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что Трамп планирует посетить и Китай.

В пресс-службе американского лидера не стали комментировать корреспонденту ТАСС данную информацию. "Белый дом не делал никаких заявлений" по визиту главы государства в Китай, отметил представитель пресс-службы. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента в Китай с государственным визитом в апреле этого года.

Дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред Кушнер согласились посетить КНР до конца текущего года, сообщил 23 июня официальный представитель Белого дома. В американской прессе высказывались предположения, что целью их поездки должна стать подготовка визита Трампа в Китай.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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США Китай Вьетнам Филиппины
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