Минфин США: представители банков КНДР работают в РФ вопреки решениям СБ ООН

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители банков КНДР по-прежнему работают на территории России вопреки санкциям, введенным в отношении Пхеньяна Советом Безопасности ООН. Это утверждал во вторник помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

"Российские компании продолжают оказывать поддержку Северной Корее. Банковские представители КНДР действуют в России, вопиющим образом игнорируя те самые резолюции, за которые Россия голосовала в ООН", - заявил представитель американского минфина, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Одновременно Биллингсли, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, признал, что, "безусловно, Китаю и России надо воздать должное за поддержку принятия последней резолюции Совета Безопасности" ООН по КНДР. Этот документ был одобрен СБ ООН в понедельник вечером.

Как напомнил сотрудник минфина США, его ведомство летом расширило свои списки иностранных компаний, против которых Вашингтон применяет односторонние ограничительные меры за предполагаемое ведение дел с Пхеньяном, включив в эти перечни в том числе российские компании "Гефест" и "Ардис-подшипник". По версии Биллингсли, этот шаг был сделан минфином США в связи с тем, что упомянутые российские фирмы оказывали "поддержку напрямую северокорейским организациям, участвующим в закупках [товаров и услуг] для [программ создания] оружия массового уничтожения и баллистических ракет". "Эта деятельность неприемлема, и мы продолжим действовать против таких оказывающих какую-то поддержку закупочным сетям Северной Кореи организаций и лиц по всему миру, в том числе в России", - отметил Биллингсли.

Он также обвинил российскую "Независимую нефтегазовую компанию" в поставках КНДР топлива на сумму более $1 млн. Вашингтон по этому делу в числе прочего применил односторонние санкции в отношении "трех лиц и двух подставных компаний", участвовавших в перемещении денежных средств через американскую финансовую систему, сказал Биллингсли. Согласно изложенной им информации, американская администрация заморозила в рамках этого эпизода "почти $7 млн, находящихся в банках США и принадлежащих упомянутым организациям и лицам".