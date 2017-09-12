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Посол КНДР в РФ: Пхеньян нацелен и далее укреплять отношения с Москвой

Международная панорама
12 сентября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ким Хен Чжун отметил особое отношение КНДР к сотрудничеству с Россией

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пхеньян бережно относится к традициям российско-северокорейской дружбы и нацелен на дальнейшее развитие отношений. Об этом заявил во вторник посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун на приеме по случаю 69-й годовщины основания КНДР.

"Наша партия и правительство бережно относятся к традициям нашей дружбы, нацелены на развитие отношений в соответствии с договоренностями", - подчеркнул дипломат.

По его словам, КНДР сегодня превратилась "в ядерную державу, которую не посмеет тронуть никакой противник". "Под мудрым руководством Ким Чен Ына мы добиваемся успехов по строительству социалистического государства, - отметил Ким Хен Чжун. - Нет силы, способной остановить наше развитие".

"Сегодня ситуация на Корейском полуострове на грани войны из-за шумихи США в отношении КНДР. Испытание водородной бомбы - это нормальный процесс, через который надо обязательно пройти при параллельным развитии экономики и ядерных сил", - заявил посол КНДР.

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