Госдеп: Китай пересматривает свою позицию по КНДР, хотя и недостаточно быстро

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Китай встревожен действиями КНДР и меняет свою оценку происходящего на Корейском полуострове, хотя и недостаточно быстро. Об этом во вторник на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявила и. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Думаю, мы видим, что китайцы достаточно быстро для них двигаются к пересмотру того, что вызывает у них беспокойство на Корейском полуострове. Они видят, что действия Северной Кореи подрывают их собственную безопасность. Они очень встревожены поведением Северной Кореи. Шесть испытаний водородной бомбы прямо у их границы вызывают у них беспокойство", - сказала дипломат.

"Так что мы видим, что они двигаются в этом направлении. Недостаточно быстро или не настолько серьезно, чтобы мы были удовлетворены, но мы подталкиваем их к этому", - добавила Торнтон.

По ее словам, сейчас США обсуждают с различными странами имеющуюся у них информацию насчет "незаконных сетей" КНДР за рубежом. "Мы просим принять меры против этого. Если они (другие страны - прим. ТАСС) этого не делают, то мы применяем свои собственные полномочия по введению санкций против этих организаций", - резюмировала она. Представитель Госдепартамента в ходе слушаний указывала, что это касается в том числе Китая и России.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 г. и последующих лет.