Трамп назвал санкции СБ ООН в отношении КНДР "маленьким шагом" в урегулировании кризиса

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что санкции, которые принял в понедельник Совет Безопасности ООН в отношении КНДР, стали "очень маленьким шагом" в урегулировании северокорейского кризиса. Такую позицию американский лидер изложил во вторник на встрече с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком в Белом доме.

"Эти санкции ничто по сравнению с тем, что в конечном итоге должно произойти", - сказал он. По словам главы государства, для урегулирования конфликта на Корейском полуострове потребуется больше усилий, чем введенные СБ ООН санкции. "Мы считаем, что это еще один очень маленький шаг - ничего особенного", - отметил он.

Трамп признался, что не знает, "окажут ли [эти санкции] какое-либо влияние" на Пхеньян. При этом он указал на тот факт, что резолюция была одобрена единогласно. Президент также подчеркнул, что Малайзия "больше не поддерживает деловые отношения с Северной Кореей", назвав это "очень важным" шагом.